Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 30

На половине территории Португалии объявлено чрезвычайное положение. В стране полыхают лесные пожары. Число жертв превысило 30 человек и продолжает расти – есть пропавшие без вести. Более 50 человек пострадали.

Пожары начались в минувшее воскресенье. В какой-то момент их было около полутора сотен. Сейчас осталось 50.

Огонь тушат тысячи пожарных. Помогают и местные жители. Тем не менее правительство Португалии уверено, что своими силами стране не справиться. Оно обратилось за международной помощью.

Лето в регионе было засушливым, и осень наступила рано. Ситуацию усугубили сильные ветра, которые принёс ураган «Офелия».

При этом власти утверждают, что не обошлось здесь и без вмешательства злоумышленников. В некоторых районах пожары начались одновременно в нескольких местах – такое вряд ли могла сделать природа.

Горит и соседняя Испания. Там в огне погибло несколько человек.

Португалия до сих пор не восстановилась от предыдущих пожаров этим летом. Они стали самыми разрушительными за всю историю страны. Погибло 64 человека.

В целом же за последние годы Португалия стала самой «горящей» страной Европейского союза. Она занимает лишь 2% его территории, и при этом на неё приходится более трети всех лесных пожаров в ЕС.

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