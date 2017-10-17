Поиски пропавшего малазийского лайнера МН370 могут возобновить

Поиски пропавшего 3,5 года назад малазийского лайнера МН370 могут возобновить. Сразу три частные компании предложили властям Малайзии помощь в поисковой операции. Попытки найти самолёт прекратили в январе этого года. Пропал лайнер Malaysia Airlines 8 марта 2014 года.

Как сообщили в малазийском Министерстве транспорта, предложения поступили от американской компании исследования морского дна Ocean Infinity, нидерландской фирмы Fugro, а также малазийской компании, название которой не сообщается.

[Лиоу Тион, министр транспорта Малайзии]:

«Мы уведомили родственников пропавших без вести, что получили три предложения от компаний продолжить поиски. Теперь мы ведём переговоры с компаниями».

Впрочем, решения о том, возобновлять ли поиски, пока не принято. Власти Малайзии намерены обсудить вопрос с поисково-спасательным комитетом, в который также входят Австралия и Китай.

Между тем, недавно появилась новая версия причин пропажи малазийского самолёта. Сбежавший в США китайский магнат Го Вэньгуй заявил, что это связано с насильственным извлечением органов в Китае. Во время прямой трансляции на своём канале Youtube он сказал, что в малазийском лайнере летели китайцы, которые являлись свидетелями извлечения органов у узников совести в КНР. По его словам, самолёт могли уничтожить намеренно, чтобы устранить этих людей.

По данным правозащитников, в китайских тюрьмах содержатся сотни тысяч узников совести, включая тибетцев, уйгуров, прихожан домашних христианских церквей и приверженцев духовной практики Фалуньгун.

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