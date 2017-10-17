В ЮАР снова в моде поезда с паровозом

Паровозы начали служить человечеству ещё на заре XIX века. Их роль в истории железнодорожного транспорта трудно переоценить. И хотя на смену им пришла более современная техника, они по-прежнему востребованы.

Так, в Южно-Африканской Республике, туристы всё чаще предпочитают именно такие поезда. Пока старинный локомотив степенно тянет за собой вагоны, успеваешь вдоволь насладиться прекрасным пейзажем.

[Сара, туристка]:

«Приятно, что есть время полюбоваться на окрестности, ведь едешь потихоньку. Знаете, когда так неторопливо путешествуешь, можно оглянуться назад и запомнить всё, что проезжаешь». [Крис, турист]:

«Слышишь шум двигателя и такой ритмичный стук. Это нравится людям, которые любят паровозы, любят технику. Эти машины очень простые. Они такие же, какие были лет сто назад, но всё ещё отлично работают».

Этот паровоз называется «Доминика». Построили его в Великобритании в 1948-м. Управляет локомотивом машинист Йохан Фурье.

[Йохан Фурье, машинист]:

«У всех паровозов – женские имена. Мы и относимся к ним как к женщинам, и они отвечают взаимностью. Правда, теперь они работают не очень хорошо. Но, когда, впервые сядешь в него – полюбишь на всю жизнь. Дизель и электричество словно неживые. А в паровозе чувствуешь: это ты его ведёшь».

За плечами у Фурье – 32-летний стаж. В 2003 уже было перестал водить паровозы. Но потом его попросили вернуться, поскольку нужны старые специалисты, которые могут подготовить молодых машинистов.

[Дерик дю Тойт, директор компании Ceres Rail]:

«Думаю, главная и самая сложная задача – это передать опыт. Второй вопрос – это оборудование. Большинства деталей уже не найти».

«Железных коней» ремонтируют сами машинисты. И пока им это удаётся, туристы могут наслаждаться размеренными поездками по ЮАР.

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