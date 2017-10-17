Учёные впервые увидели гравитационные волны и свет от столкновения звёзд

NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab

[Дэвид Рейтце, директор обсерватории LIGO]:

«Впервые космос предоставил нам то, что я называю «кино со звуком». Мы перешли от эры «немого кино» к эре «кино со звуком». В этом случае «звуковой саундтрек» исходит от двух нейтронных звёзд, которые вращаются по спирали и сталкиваются. А «видео» – это свет, который мы видим после столкновения».

Учёные в США и Европе впервые зафиксировали гравитационные волны, которые вызвало столкновение двух звёзд. Они также смогли увидеть свет от этого космического события. Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне объявил Дэвид Рейтце – исполнительный директор обсерватории LIGO, в которой сделали открытие.

Волны, которые вызвало столкновение звёзд около 130 миллионов лет назад, впервые зафиксировали в августе сразу в двух обсерваториях LIGO в штатах Вашингтон и Луизиана, а также в обсерватории Virgo в Италии.

В прошлом учёные могли исследовать космос, изучая электромагнитные волны, такие как радиоволны, видимый свет, инфракрасный свет, а также рентгеновские и гамма-лучи. Все они подвергаются помехам, путешествуя по просторам Вселенной.

Однако гравитационные волны – нет, поэтому несут с собой много полезной информации. Впервые об этих волнах заговорил в 1916 году Эйнштейн в рамках своей революционной теории относительности.

Исследователи также обнаружили, что в результате столкновения нейтронных звёзд в космос выбросило огромное количество золота, платины и других тяжёлых металлов. Теперь они полагают, что именно таким образом эти металлы формируются.

[Дэвид Рейтце, директор обсерватории LIGO]:

«Это золотые часы моего прадеда. Им около 100 лет. Золото этих часов, возможно, появилось в результате столкновения двух нейтронных звёзд несколько миллиардов лет назад».

Первые гравитационные волны зафиксировали два года назад. Они исходили от слияния двух чёрных дыр. А ранее в этом месяце американские учёные, сделавшие это открытие, стали лауреатами Нобелевской премии по физике.

Короткая ссылка на эту страницу: