Учёные впервые увидели гравитационные волны и свет от столкновения звёзд

[Дэвид Рейтце, директор обсерватории LIGO]:
«Впервые космос предоставил нам то, что я называю «кино со звуком». Мы перешли от эры «немого кино» к эре «кино со звуком». В этом случае «звуковой саундтрек» исходит от двух нейтронных звёзд, которые вращаются по спирали и сталкиваются. А «видео» – это свет, который мы видим после столкновения».
Волны, которые вызвало столкновение звёзд около 130 миллионов лет назад, впервые зафиксировали в августе сразу в двух обсерваториях LIGO в штатах Вашингтон и Луизиана, а также в обсерватории Virgo в Италии.
В прошлом учёные могли исследовать космос, изучая электромагнитные волны, такие как радиоволны, видимый свет, инфракрасный свет, а также рентгеновские и гамма-лучи. Все они подвергаются помехам, путешествуя по просторам Вселенной.
Однако гравитационные волны – нет, поэтому несут с собой много полезной информации. Впервые об этих волнах заговорил в 1916 году Эйнштейн в рамках своей революционной теории относительности.
Исследователи также обнаружили, что в результате столкновения нейтронных звёзд в космос выбросило огромное количество золота, платины и других тяжёлых металлов. Теперь они полагают, что именно таким образом эти металлы формируются.
[Дэвид Рейтце, директор обсерватории LIGO]:
«Это золотые часы моего прадеда. Им около 100 лет. Золото этих часов, возможно, появилось в результате столкновения двух нейтронных звёзд несколько миллиардов лет назад».
Первые гравитационные волны зафиксировали два года назад. Они исходили от слияния двух чёрных дыр. А ранее в этом месяце американские учёные, сделавшие это открытие, стали лауреатами Нобелевской премии по физике.
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