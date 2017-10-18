Архитекторы Мехико разрабатывают сейсмоустойчивые дома

Сентябрьское землетрясение силой 7,1 балла нанесло столице Мексики немалый ущерб. Оно стало сильнейшим с 1985 года, когда в результате бедствия погибли тысячи человек.

Мягкая почва дна древнего озера, на котором стоит город, усиливает колебания и, как следствие, – разрушительную силу.

[Аллен Хаскер, сейсмолог]:

«В данном случае литосферная плита Кокос, которая находится в океане, давит под Северо-Американскую плиту, на которой расположен континент. И в месте стыка происходит наибольшее число землетрясений. И когда сейсмические волны приходят туда, то почва напоминает желе и грязь. Она двигается очень легко и усиливает толчки».

Теперь в городе пытаются разработать правила строительства высоток, которые были бы устойчивыми перед землетрясениями. Вопрос очень актуальный. Население Мехико – более 20 миллионов человек. Чтобы вместить такое число, обычно приходится строить вверх.

Примером может стать самое высокое здание в городе Torre Reforma. Оно способно выдерживать экстремальные нагрузки, включая ветер и землетрясение.

Его фундамент уходит вглубь на 60 метров. А небольшие отверстия в стенах позволяют им двигаться и сжиматься во время сейсмических толчков. Опорные конструкции небоскрёба тоже подвижные.

[Бенджамин Романо, главный архитектор здания]:

«В нём есть жесткие бетонные стены, которые могут согнуться, но не могут упасть. Из-за этого мы сделали на фасаде отверстия. В Мехико их назвали «тетрис». Эти отверстия позволяют стенам сгибаться, двигаться, чтобы принять на себя и свести на нет сейсмическую силу».

Внутри здание укреплено своеобразными металлическими пересечениями.

[Бенджамин Романо, главный архитектор здания]:

«В любом небоскрёбе вы увидите диагональные конструкции, поскольку диагонали помогают зданию контролировать колебания».

Мехико был основан на месте древнего ацтекского города Теночтитлан. Он был окружён озёрами и сложной системой искусственных островов и каналов.

Испанские конкистадоры осушили озёра, создав вокруг города пыльные равнины. С 60-х годов прошлого века некоторые озёра снова наполнили водой.

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