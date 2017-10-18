«Брексит»: ЕС не идёт на уступки и требует уступок от Лондона

Попытки Терезы Мэй ускорить процесс переговоров о «брексите» оказались безрезультатными. Ещё в понедельник она отправилась в Брюссель и попыталась продвинуть этот вопрос на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Однако во вторник главный переговорщик от ЕС объявил, что блок ожидает от Лондона больше уступок.

Мэй надеялась сделать решающий прорыв к саммиту ЕС, который состоится позже на этой неделе. Однако по-прежнему не решён главный вопрос – сумма, которую Великобритания должна выплатить Брюсселю за «развод».

[Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС]:

«Я уже три недели или месяц назад говорил, что искренне хочу, чтобы переговоры ускорились. Но это зависит от обеих сторон. Это всё. Теперь я иду работать с министрами».

Своё заявление Барнье сделал в Люксембурге перед встречей министров иностранных дел ЕС. После обсуждений многие выразили мнение, что ко второй фазе переговоров о торговых отношениях между ЕС и Великобританией можно будет перейти только в декабре.

[Берт Кундерс, министр иностранных дел Нидерландов]:

«Я сохраняю оптимизм, но очень важно, чтобы Великобритания и Европа заключили хороший договор. А для этого нужны напряжённые и эффективные переговоры в дружественной атмосфере. И это должны принять обе стороны, включая Великобританию». [Самули Виртанен, замминистра иностранных дел Финляндии]:

«Такое ощущение, что 27 членов ЕС более едины, чем одна Великобритания. И это одна из главных проблем. Я, конечно, говорю как сторонний наблюдатель. Когда мы читаем британскую прессу о ситуации в Вестминстере, то очень сложно понять, чего же хочет Великобритания от этих переговоров».

Лондон и Брюссель в общей сложности провели уже пять раундов переговоров.

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