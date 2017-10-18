Атаки талибов в Афганистане: жертв более 70

Во вторник боевики движения «Талибан» нанесли удары по правительственным учреждениям в разных частях страны. Погибло более 70 человек, включая начальника полиции провинции Пактия. Около 170 человек ранены.
Одна смертоносная атака произошла в городе Гардез. Исламисты взорвали два автомобиля и ворвались на территорию учебного центра полиции. Боевики убили более 40 человек, включая 20 гражданских.
[пострадавший]:
«Я был в парикмахерской и вдруг услышал громкий взрыв. Меня ранило в голову и в руку. Там было много погибших».
Ещё одна атака одновременно с первой произошла в соседней провинции Газни. Там талибы напали на правительственное здание. Жертвами стали 25 полицейских и несколько мирных жителей.
Нападения во вторник стали крупнейшими терактами в Афганистане в этом году.
Власти страны уже нанесли в ответ ракетный удар в районе границы с Пакистаном. Как сообщается, уничтожено несколько десятков боевиков.
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