Переговоры о НАФТА решили продлить на I квартал 2018 года

Переговоры о зоне свободной торговли НАФТА решили продлить. После очередного раунда стало понятно, что разрешить все противоречия к концу года не удастся.

НАФТА – торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой. Его заключили ещё 1994 году. Однако Дональд Трамп решил его изменить по причине огромного дефицита торгового баланса Соединённых Штатов. По его мнению, договор должен стать более сбалансированным.

Торговый представитель от США пожаловался, что Мексика и Канада не хотят принимать предложения и в менее противоречивых областях. Не говоря уже о принципиальных для Вашингтона пунктах.

[Роберт Эммет Лайтхайзер, торговый представитель США]:

«Торговый дефицит стоил нам десятков тысяч рабочих мест в промышленном секторе. Соглашение стало очень однобоким».

Мексиканский и канадский представители заявили, что предложения США неприемлемы, однако они не собираются покидать стол переговоров.

[Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады]:

«Мы видели предложения, которые вернут нас на 23 года назад и лишат определённости, открытости и сотрудничества. В некоторых случаях эти предложения противоречат правилам ВТО. И это тревожит». [Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:

«Чтобы усилия Мексики, США и Канады увенчались успехом, мы должны понять, что все мы имеем ограничения. Несмотря на различия, мы должны удостовериться, что все решения, которые мы принимаем сегодня, не станут проблемой завтра».

Следующий раунд переговоров пройдёт в Мехико с 17 по 21 ноября.

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