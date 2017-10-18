Как скрипач из трущоб изменил свою жизнь музыкой

От произведений Вивальди и Баха до саундтреков к популярным кинофильмам. Бразильский скрипач Паулу Маурисиу Диас даёт настоящие концерты прямо на улице фавелы в Рио-де-Жанейро.

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Мы словно побывали в театре. Это волнующая и прекрасная игра, которая погружает людей в хорошее состояние».

Паулу впервые взял скрипку в девять лет. Именно музыка помогла мальчишке, живущему в трущобах, не скатиться по наклонной.

[Паулу Маурисиу Диас, скрипач]:

«Мне нравятся эмоции, которые передаёт музыка, и нравится, как люди воспринимают их».

Научившись играть, Паулу начал выходить со скрипкой на улицу. Нужны были деньги на частные уроки и на помощь матери. Свой первый инструмент собрал из фрагментов старой сломанной скрипки.

Однажды талантливого юношу заметила президент неправительственной благотворительной организации. Она устроила Паулу в музыкальную школу, где тому назначили стипендию.

[Мария Буржуа, глава организации Comite por la vida]:

«Он так спокойно исполняет чудесные мелодии прямо посреди улицы, и это само по себе поразительно. Но никто не останавливался, просто бросали деньги на землю. Тогда я решила, что должна что-то сделать».

Теперь у Паулу есть новая скрипка, и каждый день он занимается с преподавателями. Учится петь и играть на других инструментах. Самое главное в его жизни – развиваться дальше.

[Фернанда Кану, преподаватель]:

«Удивительно, что, когда он взял скрипку и сыграл, его репертуар оказался нехарактерным для жителя трущоб. Он сыграл рапсодию Брамса и Паганини, он знал произведения очень талантливых скрипачей ».

Сейчас Паулу мечтает работать в кино и помогать жителям своей фавелы.