18 октября 2017
Телеканал NTD

«Москва сквозь века»: новая выставка в Третьяковской галерее

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Первопрестольная сквозь века
Москва, Россия

На жизнь Москвы сквозь века предлагает взглянуть новая выставка Третьяковской галереи. Десятки полотен показывают, как изменялся образ Первопрестольной.

Икона Симона Ушакова – один из самых древних экспонатов. На произведении XVI века Москва – оплот духовности Древней Руси. Внизу изображён правивший в то время царь Алексей Михайлович с супругой и сыновьями.

А это город двумя веками позднее. «Московский дворик» – одна из самых известных картин Василия Поленова. В уютном пейзаже городской усадьбы трудно узнать ныне шумный переулок Арбата.

В 30 годы прошлого века москвичи впервые оказываются под землёй. Метро – новая транспортная артерия столицы. А на поверхности – масштабная реконструкция: улицы Москвы расширялись, дома передвигались. По оживлённой дороге едет ещё одно новшество – модный автомобиль. В то время собственная машина – роскошь, доступная лишь узкому кругу.

Выставка продлится до середины января.
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