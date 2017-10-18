В Швейцарии открывается крупнейший в Европе пресноводный аквариум

[Анжелик Валье-Сижю, директор аквариума Aquatis]:

«Посетители Aquatis отправятся в путешествие по пяти континентам. Они откроют для себя Европу, в частности, реку Рону, от её истока в леднике до дельты в Камарге. Они также откроют для себя другие континенты: Африку, Азию и Океанию и завершат путешествие в Южной Америке, в Амазонии».

В швейцарской Лозанне готовится к открытию пресноводный аквариум Aquatis. Он станет самым большим в Европе. Здесь можно будет увидеть рыб и рептилий из Европы, Азии, Африки, Океании и Южной Америки.

На двух этажах здания воссозданы 20 различных экосистем. Построено 46 аквариумов и террариумов. Здесь поселились 10 000 рыб и 100 рептилий.

[Анжелик Валье-Сижю, директор аквариума Aquatis]:

«Их можно увидеть с очень близкого расстояния, что редко получается в естественной среде, потому что это виды опасные или ведущие скрытный образ жизни».

Между тем, миссия у аквариума не только просветительская, но и природозащитная.

[Бернар Рюсси, инвестор]:

«Большинство видов, которые находятся здесь, – либо редкие, либо им угрожает исчезновение. Поэтому аквариум стал своего рода Ноевым ковчегом».

О необходимости сохранять исчезающие виды будут рассказывать и гостям аквариума. В конце экскурсии всех ждёт посещение огромной оранжереи с тропическими растениями.

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