В Музее мадам Тюссо в Берлине появился восковой Дональд Трамп

В берлинском Музее мадам Тюссо среди других знаменитостей появился и восковой Дональд Трамп. Посетители смогут его увидеть в секции с политиками, где уже есть его предшественник Барак Обама.

Американский президент показывает свой коронный жест – большой палец вверх.

16 специалистов работали над фигурой четыре месяца.

[Нина Зербе, сотрудница музея]:

«На самом деле это не мы решили его сделать, это было желанием наших посетителей. В конце экспозиции есть терминалы, где посетителей спрашивают: кого вам не хватает? Кого вы ещё хотите увидеть на выставке Мадам Тюссо в Берлине? И последние 14 месяцев Трамп был верхним в списке самых востребованных фигур».

Как предполагается, Дональд Трамп знает, что в Берлине появилась его восковая копия.

[Нина Зербе, сотрудница музея]:

«Мы проинформировали Белый дом. Они отправили нам размеры его тела. Мы тесно сотрудничаем, например, согласовали одежду и позу».

При этом, охранять фигуру не планируют.

[Нина Зербе, сотрудница музея]:

«По отношению к любой фигуре, которая здесь появляется, звучат вопросы: “Почему она здесь? Достойна ли она этого? Это правильно или нет?” С Трампом будет то же самое, потому что у каждого человека есть хорошая и плохая стороны. Но мы решили, что будем демократичными. Мы исполнили желание наших посетителей и не ожидаем каких-то вредительских действий».

Посмотреть на воскового Дональда Трампа можно уже с 20 октября.

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