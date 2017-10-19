19 октября 2017
Телеканал NTD

Японский металлургический гигант Kobe Steel: более 10 лет фальсификаций

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Скандал вокруг третьего крупнейшего в Японии производителя стали Kobe Steel разгорается всё сильнее. Недавно Министерство юстиции США попросило предоставить документы на продукцию, которую поставляли американским компаниям.

Металлургического гиганта подозревают в том, что тот поставлял детали с фальсифицированными сроком службы и прочностью. Среди клиентов компании – американские General Motors и Boeing, японские Toyota, Honda, Subaru, Nissan, а также производитель знаменитых скоростных поездов.

Как предполагается, фальсификациями занимались более 10 лет. Из-за скандала рыночная капитализация Kobe Steel сократилась более чем на полтора миллиарда долларов.

Аналитики говорят, что обнаруженные нарушения могут быть лишь вершиной айсберга. По некоторым данным, фальсификации могли продолжаться десятилетиями при полной осведомлённости руководства компании.

В настоящее время общее количество затронутых компаний достигает 500.

Японское правительство распорядилось в течение двух недель предоставить данные о том, есть ли проблемы с безопасностью в отношении продукции Kobe Steel.

Металлургический гигант заверил инвесторов, что у него имеется более трёх миллиардов долларов для выплаты компенсаций. При этом, компания уже объявила о продаже непрофильных активов и сокращении расходов.
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