Курица из Флориды полюбила водные прогулки

Возможно, многие считают, что самое главное для куриц – обилие корма. Но с Лореттой из Флориды всё иначе. Её любимое занятие – плавать на паддлборде со своей хозяйкой Карли Венецией.

[Карли Венеция, владелица Лоретты]:

«Лоретта очень любопытна и ходит за нами хвостом. Мы живём на Флориде-Кис и любим водные прогулки. Так что взять с собой Лоретту вполне естественно. Мы ведь берём с собой собак».

Лоретте – год от роду. Она из породы род-айланд. Эти куры отличаются высокой жизнеспособностью и несут отличные яйца. А ещё, как оказалось, могут быть хорошими компаньонами.

[Карли Венеция, владелица Лоретты]:

«Паддлбординг очень успокаивает, и мне нравится плавать с Лореттой. Она потрясающий домашний питомец. А особенность жизни на Флориде-Кис – это возможность выходить в море и наслаждаться прекрасными закатами».

Близость воды Лоретту нисколько не пугает. Она спокойно стоит или сидит на доске перед хозяйкой. Может даже сделать несколько шажков, возможно, чтобы получше рассмотреть окрестности или полюбоваться на своё отражение в воде.

Паддлбординг – популярное времяпровождение среди жителей Флориды-Кис. Впрочем, говорят: и плавающие на досках курицы здесь тоже не в диковинку.

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