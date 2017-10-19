Год без «Джунглей»: в Кале продолжают жаловаться на мигрантов

Город Кале, ближайший к Англии населённый пункт Франции. Печально известный перевалочный пункт для мигрантов, стремящихся попасть на туманный Альбион.

С тех пор как здесь снесли стихийный лагерь «Джунгли», прошёл год. В нём проживало 10 тысяч человек. Для них построили специальные приёмные центры в разных регионах Франции. Власти обещали, что мигранты уйдут из Кале и перестанут беспокоить местных жителей и водителей фур.

Но всё сложилось не так.

[Фредерик, водитель]:

«Когда “Джунгли” только снесли, было улучшение. Мигранты ушли, и мы смогли вздохнуть спокойно. Но сейчас они возвращаются, их всё больше и больше, лезут под колёса, невыносимо».

Мигранты часто кидают камни в фуры в попытках остановить их и перебраться в них через пролив. Транспортным компаниям пришлось оборудовать машины видеокамерами и колючей проволокой. Это обошлось в десятки тысяч евро.

[Жан-Пьер Девинь, глава транспортной компании]:

«Для нас стало хуже. Мигранты здесь круглосуточно. И их сложно контролировать, они перемещаются группами по 4-5 человек. Всю неделю они постоянно пытаются забраться в машины, наносят тот же ущерб, какой был и при “Джунглях”: повреждают обшивку и портят груз».

В то время как новый лагерь здесь не вырос, мигранты ночуют в окрестных лесах. По данным властей Кале, их около тысячи.

[мигрант из Афганистана, 16 лет]:

«Проблем много. Полиция приходит каждую ночь, мучает и бьёт людей. Поэтому здесь оставаться невозможно. Они брызгают в глаза и лицо слезоточивым газом».

Питаются тем, что предоставляют гуманитарные организации. Моются в передвижных цистернах с водой.

[Сапи, мигрант из Афганистана]:

«Я еду в Англию, потому что там моя семья. Если запрошу убежище здесь, во Франции, то будет сложно».

Местные жители жалуются. Пьяные подростки шумят и порой устраивают драки.

[местная жительница]:

«В минувшее воскресенье они там веселились в кустах, выли как дикари. Они пьют пиво и напиваются – не так, как предыдущие мигранты. Первые мигранты, которые появились в Кале, были отцами, там были целые семьи, они вели себя тихо, были хорошими. А эти – дети, им по 15, 18, максимум по 20 лет».

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает относиться к мигрантам с уважением. Он распорядился, чтобы его правительство ускорило процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища.

Тем временем власти Кале настаивают на том, что в случае правонарушений мигрантов нужно привлекать к ответственности.

[Наташа Бушар, мэр Кале]:

«Я призываю президента республики принять во внимание то, что некоторые мигранты совершают преступления, и их нужно отправлять под суд. По факту у нас нет процедур уголовного преследования в отношении этих людей».

Гуманитарные организации жалуются на плохие условия, в которых мигранты вынуждены жить в окрестностях Кале. Власти города же отказываются организовать новый лагерь, поскольку это сразу же послужит «магнитом» для тысяч других мигрантов.

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