19 октября 2017
Телеканал NTD

Клоуны из разных стран прошли парадом по улицам Мехико

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Весёлая барабанная дробь, разноцветные костюмы, яркие парики и смешные гримасы. Сотни клоунов из Южной и Северной Америки вышли на улицы Мехико. Здесь проходит ежегодная 22-я Международная конвенция клоунов. Она также известна как «Ярмарка смеха».

Яркое шествие с музыкой и танцами предназначено лишь для одного – вызвать улыбку на лицах прохожих.

[клоун из Перу]:
«Мы, клоуны, собрались здесь, чтобы помочь людям на минутку забыть о своих проблемах, поднять им настроение в этот день и воодушевить и детей, и взрослых».

Во время четырёхдневного слёта 450 клоунов из 14 стран примут участие в мастер-классах и семинарах, узнают о новейших костюмах и трюках. Всё это поможет им совершенствовать своё мастерство, чтобы лучше веселить зрителей.

[клоун из Коста-Рики]:
«Теперь клоуны незаменимы почти на всех праздниках. Почему? Потому что мы делаем людям приятное. Они смеются, наслаждаются, а тем, кто нанял нас, нужно лишь позаботиться об угощении. Мы же сделаем всё остальное – развеселим гостей».

Клоуны всей душой отдаются своему делу.

[клоун из Нью-Йорка]:
«Это очень важно для меня, потому что мне нравится смешить детей. Так забавно видеть малышей, которые улыбаются тебе и говорят: “Ух ты! Классно!” Это греет душу».

В мексиканской культуре клоуны занимают важное место. Они часто дают представления прямо на улице. При этом выполняют сложные трюки, а в награду получают лишь несколько песо. Однако артисты всегда стараются совершенствовать своё умение. В Мексике официально зарегистрировано примерно 10 000 профессиональных клоунов.
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