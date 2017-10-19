Миллиардер Андрей Бабиш лидирует в предвыборной гонке в Чехии

20 и 21 октября чехи будут голосовать на парламентских выборах. И как показывают опросы, большинство готово передать власть бизнесмену-миллиардеру Андрею Бабишу. Его антиноменклатурная и антиевропейская риторика убедила избирателей в том, что он сможет решить проблемы страны: от взяточничества до замороженных инфраструктурных объектов.

Партия Бабиша ANO пока лидирует в общественном мнении. Сам миллиардер до мая этого года занимал должность главы чешского МИДа.

[Андрей Бабиш, лидер партии ANO]:

«Чтобы продвинуться вперёд, нужно, чтобы правительство было единой командой. Такое правительство может решить проблемы». [сторонница Бабиша]:

«Он управляет своей партией строго. Может некоторым это не нравится, а мне нравится».

СМИ и оппозиционные партии говорят, что избрание Бабиша на правительственный пост повлечёт за собой конфликт интересов с его бизнесом. Он владелец транснационального агрохолдинга и медиамагнат.

[Даниэль Прокоп, аналитик]:

«Девиз ANO “Без болтовни”, поскольку избирателям партии нравится более авторитарный стиль управления».

Против Бабиша выдвигают обвинения в злоупотреблении дотациями ЕС. Это может стать шансом для Чешской социал-демократической партии и её лидера, нынешнего министра иностранных дел Любомира Заоралека. Он обещает повышение зарплат.

[Даниэль Прокоп, аналитик]:

«Заоралек пытается использовать известную тему левоцентристов, такую как зарплаты. Если он успешно проведёт дебаты, то у него всё ещё есть шанс улучшить результаты партии».

При этом, по данным опросов, ни одна партия не наберёт абсолютного большинства. Это означает, что потребуется создавать коалицию.

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