19 октября 2017
Телеканал NTD

Еврокомиссия выделит 118 млн евро для защиты городов ЕС от терактов

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Еврокомиссия разработала новый комплекс мер по защите крупнейших городов Европейского Союза от террористических атак. За несколько последних лет нападения произошли в Париже, Берлине, Лондоне, Брюсселе, Манчестере, Ницце, Стокгольме и Барселоне. На финансирование программы Еврокомиссия выделит 118 с половиной миллионов евро.

[Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности]:
«Мы представляем согласованный план, который учитывает печальные уроки недавних атак. Их пережили многие страны-члены ЕС. Он предусматривает комплекс мер для нашей защиты, включая ограничение доступа террористов к средствам, которые они используют для нападений».

В частности, Еврокомиссия предлагает ограничить доступ к химическим веществам, из которых можно сделать взрывчатку.

[Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности]:
«В ЕС уже есть закон в отношении взрывоопасных прекурсоров. Он ограничивает доступ к ингредиентам, которые используют для изготовления пероксида ацетона. Мы рекомендуем всем странам ЕС применять этот закон максимально эффективно».

Еврокомиссия также предлагает усилить охрану общественных мест – таких, как спортивные стадионы, торговые центры, аэропорты и железнодорожные вокзалы. При этом планируется внедрять новые технологии, которые помогут эффективнее обнаруживать взрывчатые вещества.

Кроме того, согласно плану ЕК, необходимо развивать сотрудничество между полицией разных стран ЕС с Европолом.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг отмечает, что невозможно предотвратить абсолютно все теракты, но можно сделать так, чтобы террористам становилось всё труднее их осуществлять. По его мнению, Евросоюз должен быть готов противостоять любым новым стратегиям экстремистов.
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