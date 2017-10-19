19 октября 2017
Телеканал NTD

Парапланерист влился в «танцующую» стаю скворцов

| 0

Юго-запад полуострова Ютландия в Дании богат фауной, особенно пернатыми. Дважды в год здесь можно увидеть уникальное представление – «танцующие» стаи скворцов.

В этот раз полетать среди них решил испанский парапланерист Орасио Льоренс.

[Орасио Льоренс, парапланерист]:
«Я приехал в Данию, чтобы полетать со скворцами. Этот район знаменит тем, что в этот период здесь летают сотни тысяч скворцов. Раньше я летал рядом с тремя-четырьмя птицами максимум. А теперь рядом будет 10-20 тысяч птиц».

Орнитолог Франдс Сорберра говорит, что понаблюдать за этим полётом будет очень занимательно.

[Франдс Сорберра, орнитолог]:
«Будет интересно посмотреть, как стая и скворцы в ней отреагируют, потому что он для них будет достаточно большим скворцом».

И вот сам полёт. Льоренсу удалось оказаться прямо внутри стаи.

[Орасио Льоренс, парапланерист]:
«Ощущение полёта со стаей птиц не сравнить ни с чем. Я почувствовал, что был частью стаи, почувствовал, что они меня принимают».

Скворцы прилетают из Норвегии и других стран, окружающих Балтийское море. Учёные пока не могут объяснить точно, почему птицы собираются в «танцующие» стаи. По одной из версий, таким образом они отпугивают хищных птиц.
Короткая ссылка на эту страницу:

Парапланерист влился в «танцующую» стаю скворцовВ Германии разработали фитнес-трекеры для лошадейВ США прошёл фестиваль, посвящённый кошкамФестиваль яков прошёл в монгольской долине ОрхонПервый легальный аукцион по продаже рогов носорогов пройдёт в ЮАРПляжное кафе для собак организовало собачий заплывПо сингапурскому парку птиц гуляет фламинго в синих ботинкахЧеркесское седло: секреты старых мастеровЗрелищные гонки на буйволах: тайцы отмечают начало сбора урожаяСамое большое сердце представили в Торонто

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.