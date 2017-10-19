Парапланерист влился в «танцующую» стаю скворцов

Юго-запад полуострова Ютландия в Дании богат фауной, особенно пернатыми. Дважды в год здесь можно увидеть уникальное представление – «танцующие» стаи скворцов.

В этот раз полетать среди них решил испанский парапланерист Орасио Льоренс.

[Орасио Льоренс, парапланерист]:

«Я приехал в Данию, чтобы полетать со скворцами. Этот район знаменит тем, что в этот период здесь летают сотни тысяч скворцов. Раньше я летал рядом с тремя-четырьмя птицами максимум. А теперь рядом будет 10-20 тысяч птиц».

Орнитолог Франдс Сорберра говорит, что понаблюдать за этим полётом будет очень занимательно.

[Франдс Сорберра, орнитолог]:

«Будет интересно посмотреть, как стая и скворцы в ней отреагируют, потому что он для них будет достаточно большим скворцом».

И вот сам полёт. Льоренсу удалось оказаться прямо внутри стаи.

[Орасио Льоренс, парапланерист]:

«Ощущение полёта со стаей птиц не сравнить ни с чем. Я почувствовал, что был частью стаи, почувствовал, что они меня принимают».

Скворцы прилетают из Норвегии и других стран, окружающих Балтийское море. Учёные пока не могут объяснить точно, почему птицы собираются в «танцующие» стаи. По одной из версий, таким образом они отпугивают хищных птиц.

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