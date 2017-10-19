19 октября 2017
Телеканал NTD

На верхние уровни Колизея впервые за 40 лет пустили туристов

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Величественный древнеримский Колизей теперь принесёт ещё больше впечатлений туристам. Впервые за последние сорок лет открылись для посещений отреставрированные верхние уровни здания.

Когда-то с этой высоты смотрели на бои гладиаторов бедняки, женщины и рабы. Теперь же сюда спешат туристы – отсюда можно полюбоваться невероятным видом.

[туристка из США]:
«Удивительно, очень красиво».

[турист из Тайваня]:
«Я в изумлении. Ошеломительно. Завораживающий вид».

[туристка из Шотландии]:
«Очень впечатляет. По-настоящему красиво. Это надо видеть. Нельзя приехать в Рим и не побывать в Колизее. Всем советую».

На верхние уровни здания туристов пускают небольшими группами. Отсюда можно увидеть не только сам Колизей, но и другие достопримечательности «Вечного города».

[Федерика Галлони, директор археологического комплекса Колизей]:
«Четвёртый и пятый уровни Колизея стали доступны впервые за сорок лет. С 40-метровой высоты открывается захватывающий вид на арену. Это место станет новой точкой туристического маршрута».

Колизей, или – амфитеатр Флавиев, построили в период с 72 по 80 годы нашей эры. Он был способен вместить более 50 тысяч человек. Это самый грандиозный античный амфитеатр.

Внизу на северной и южной сторонах здания находились места для императора, весталок и сенаторов. Над сенаторами располагались эквиты, над ними – состоятельные граждане Рима, а ещё выше – малоимущие. Высочайший уровень для бедноты и рабов достроили позже – при императоре Домициане.

Ежегодно Колизей посещают более шести миллионов туристов.
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