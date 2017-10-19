На верхние уровни Колизея впервые за 40 лет пустили туристов

Когда-то с этой высоты смотрели на бои гладиаторов бедняки, женщины и рабы. Теперь же сюда спешат туристы – отсюда можно полюбоваться невероятным видом.
[туристка из США]:
«Удивительно, очень красиво».
[турист из Тайваня]:
«Я в изумлении. Ошеломительно. Завораживающий вид».
[туристка из Шотландии]:
«Очень впечатляет. По-настоящему красиво. Это надо видеть. Нельзя приехать в Рим и не побывать в Колизее. Всем советую».
На верхние уровни здания туристов пускают небольшими группами. Отсюда можно увидеть не только сам Колизей, но и другие достопримечательности «Вечного города».
[Федерика Галлони, директор археологического комплекса Колизей]:
«Четвёртый и пятый уровни Колизея стали доступны впервые за сорок лет. С 40-метровой высоты открывается захватывающий вид на арену. Это место станет новой точкой туристического маршрута».
Колизей, или – амфитеатр Флавиев, построили в период с 72 по 80 годы нашей эры. Он был способен вместить более 50 тысяч человек. Это самый грандиозный античный амфитеатр.
Внизу на северной и южной сторонах здания находились места для императора, весталок и сенаторов. Над сенаторами располагались эквиты, над ними – состоятельные граждане Рима, а ещё выше – малоимущие. Высочайший уровень для бедноты и рабов достроили позже – при императоре Домициане.
Ежегодно Колизей посещают более шести миллионов туристов.
Короткая ссылка на эту страницу: