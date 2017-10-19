На верхние уровни Колизея впервые за 40 лет пустили туристов

Величественный древнеримский Колизей теперь принесёт ещё больше впечатлений туристам. Впервые за последние сорок лет открылись для посещений отреставрированные верхние уровни здания.

Когда-то с этой высоты смотрели на бои гладиаторов бедняки, женщины и рабы. Теперь же сюда спешат туристы – отсюда можно полюбоваться невероятным видом.

[туристка из США]:

«Удивительно, очень красиво». [турист из Тайваня]:

«Я в изумлении. Ошеломительно. Завораживающий вид». [туристка из Шотландии]:

«Очень впечатляет. По-настоящему красиво. Это надо видеть. Нельзя приехать в Рим и не побывать в Колизее. Всем советую».

На верхние уровни здания туристов пускают небольшими группами. Отсюда можно увидеть не только сам Колизей, но и другие достопримечательности «Вечного города».

[Федерика Галлони, директор археологического комплекса Колизей]:

«Четвёртый и пятый уровни Колизея стали доступны впервые за сорок лет. С 40-метровой высоты открывается захватывающий вид на арену. Это место станет новой точкой туристического маршрута».

Колизей, или – амфитеатр Флавиев, построили в период с 72 по 80 годы нашей эры. Он был способен вместить более 50 тысяч человек. Это самый грандиозный античный амфитеатр.

Внизу на северной и южной сторонах здания находились места для императора, весталок и сенаторов. Над сенаторами располагались эквиты, над ними – состоятельные граждане Рима, а ещё выше – малоимущие. Высочайший уровень для бедноты и рабов достроили позже – при императоре Домициане.

Ежегодно Колизей посещают более шести миллионов туристов.

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