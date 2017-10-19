Выставка о Гарри Поттере объединила магию с историей

Окунуться в мир волшебства можно на новой выставке в Лондоне, посвящённой 20-летней годовщине выхода в свет первой книги о Гарри Поттере. Здесь можно увидеть редкие памятные вещи и даже исторические артефакты.

Экспозиция расположилась в здании Британской библиотеки. Называется она «Гарри Поттер: история магии». Среди экспонатов – первый рисунок школы Хогвартс с комментариями автора – писательницы Джоан Роулинг. Также можно увидеть написанный её рукой список учителей и учебных предметов школы магии.

[Джулиан Харрисон, куратор выставки]:

«Здесь есть ранние наброски некоторых героев из истории о Гарри Поттере. Удивительно посмотреть, как сам автор видела своих собственных персонажей. У нас также есть её комментарии. Например, планы написать пятую книгу из серии “Орден Феникса”».

Есть на выставке и раздел, посвящённый гаданию. В нём можно увидеть один из самых древних предметов Британской библиотеки – подлинный гадательный панцирь черепахи с письменами.

[Джулиан Харрисон, куратор выставки]:

«Он датируется 27 декабря 1192 года до нашей эры. На самом деле мы знаем, что его создали с 9:30 до 11:45 вечера. Письмена делали, чтобы китайский правитель в то время узнал, что случится в будущем».

Семь книг о Гарри Поттере были переведены на 68 языков. По всему миру было продано более 400 миллионов книг.

Последняя книга из серии была опубликована в 2007 году. Однако с тех пор интерес к истории не угасал благодаря голливудским экранизациям, а также тематическому парку в США и специально созданной театральной постановке.

Выставка будет открыта для посетителей до конца февраля следующего года.

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