Пакистанские студенты учат мандаринский в надежде найти работу

[Мухаммад Низами, студент]:
«Мандаринский учить сложно, поскольку мы никогда не сталкивались с подобным написанием. Произнести и понять этот язык сложно».
Мухаммад надеется, что знание китайкого повысит его перспективы устроиться на работу.
В Пакистане открывается всё больше филиалов китайских компаний. Также сюда на работу приезжают тысячи китайцев. Теперь местные жители решили составить им конкуренцию.
[Мухаммад Амин, преподаватель китайского языка]:
«Многие китайские компании открывают здесь представительства, и им нужны переводчики. Вот одна из причин, почему мы открыли в нашей школе курсы китайского».
Директор школы говорит, что среди пакистанских студентов этот предмет становится всё более популярным.
Китай строит в Пакистане сеть дорог и электростанций. В ближайшие десятилетия объём китайских инвестиций в этой сфере может достичь 46 миллиардов долларов.
Китай и Пакистан сохраняют тесные политические и военные связи, которые подкрепляются, в частности, общей антипатией по отношению к соседней Индии.
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