Пакистанские студенты учат мандаринский в надежде найти работу

[Мухаммад Низами, студент]:

«Мандаринский учить сложно, поскольку мы никогда не сталкивались с подобным написанием. Произнести и понять этот язык сложно».

22-летний Мухаммад Низами осваивает произношение и ударения в китайском языке. Он студент факультета теологии в одной из религиозных школ Карачи, столице Пакистана. Муххамад и ещё около 5000 местных и иностранных студентов изучают здесь также арабский, английский и урду. Но китайский даётся ему сложнее всего.

Мухаммад надеется, что знание китайкого повысит его перспективы устроиться на работу.

В Пакистане открывается всё больше филиалов китайских компаний. Также сюда на работу приезжают тысячи китайцев. Теперь местные жители решили составить им конкуренцию.

[Мухаммад Амин, преподаватель китайского языка]:

«Многие китайские компании открывают здесь представительства, и им нужны переводчики. Вот одна из причин, почему мы открыли в нашей школе курсы китайского».

Директор школы говорит, что среди пакистанских студентов этот предмет становится всё более популярным.

Китай строит в Пакистане сеть дорог и электростанций. В ближайшие десятилетия объём китайских инвестиций в этой сфере может достичь 46 миллиардов долларов.

Китай и Пакистан сохраняют тесные политические и военные связи, которые подкрепляются, в частности, общей антипатией по отношению к соседней Индии.

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