Мадрид собирается лишить Каталонию самоуправления

[Иниго Мендес, спикер правительства Испании]:

«Ни у кого нет сомнений, что правительство использует все возможные способы, чтобы как можно скорее восстановить законность и конституционный порядок, вернуть мирное сосуществование граждан, остановить политический и судебный кризис. Ответственность за кризис и за экономический и социальный ущерб для Каталонии несут лидеры каталонского Женералитета».

Испанское правительство пообещало задействовать в субботу Статью 155 конституции. Она позволит приостановить самоуправление Каталонии. Об этом сообщили в Кабинете министров.

Экстренное заседание состоялось после заявления лидера Каталонии Карлеса Пучдемонта. Он пригрозил, что проведёт через парламент вопрос о независимости региона. По его словам, это произойдёт, если власти не захотят начать переговоры.

Статья 155 конституции позволяет установить централизованный контроль в регионе, если тот нарушает закон. Полностью вступить в силу статья сможет в начале следующей недели. Необходимо одобрение парламента.

Жители Барселоны говорят, что заморозка автономии – слишком жёсткая мера.

[житель Барселоны]:

«Они должны были оставить место для какого-то соглашения, а не просто давать лекцию о Конституции». [житель Барселоны]:

«Они своими действиями настраивают людей ещё больше поддерживать независимость. Вот, что я думаю».

Между тем, в Мадриде недовольны действиями и каталонского, и испанского правительств.

[жительница Мадрида]:

«То, что делает (лидер Каталонии) – незаконно. Я считаю, что это неправильно. А (премьер-министр Испании) Рахой действует как всегда – ничего не делает». [житель Мадрида]:

«Думаю правительство действует запоздало и плохо. Нужно было разобраться с этим намного раньше».

Представители двух крупнейших движений Каталонии, выступающих за независимость, призвали каталонцев выходить на протесты. Ранее на этой неделе обоих лидеров этих организаций арестовали по обвинениям в подстрекательстве к мятежу.

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