Британские фермеры собирают тыквы перед Хэллоуином

Британские фермеры снимают урожай тыкв и готовятся к оживлённой торговле. Эти плоды будут пользоваться повышенным спросом вплоть до 31 октября. В это день в Великобритании отмечают Хэллоуин, и фонарик из тыквы – непременный атрибут праздника.

[Гай Френч, фермер]:

«Мы выращиваем примерно десять разных сортов. Наиболее популярные – крупные тыквы, и всегда бывает конкуренция за самую большую. Оранжевые покупают разного размера, но вообще людям нравятся разнообразные цвета, размеры и формы».

В Великобритании Хэллоуин – самый популярный праздник после Рождества.

[Гай Френч, фермер]:

«Мы любим Хэллоуин, всегда отмечали его. Мой отец выращивал тыквы, а мы просто продолжили это дело».

На этой ферме ежегодно выращивают от 50 до 100 тысяч тыкв. А по всей Великобритании собирают миллионы оранжевых, зелёных, жёлтых и белых плодов. Большинство тыкв продаётся в преддверии Хэллоуина.

Истоки этого праздника лежат в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечают его 31 октября в канун Дня всех святых. Праздник сопровождается семейными застольями, костюмированными вечеринками и фейерверками. У многих атрибутов Хэллоуина – давняя история, и у каждого – своё предназначение. Например, фонарик из тыквы, известный как Светильник Джека, призван отгонять злых духов.

В наше время Хэллоуин празднуют не только в англоязычных, но и в других странах.

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