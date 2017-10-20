Большинство южнокорейцев поддерживают строительство новых атомных реакторов

Специальный комитет, организованный правительством Южной Кореи, рекомендует возобновить строительство двух новых атомных реакторов.

[Ким Джи Хён, председатель комитета]:

«Наша рекомендация правительству: возобновить строительство атомных реакторов Син-Кори номер 5 и 6, которое сейчас приостановлено».

Строительство новых АЭС и функционирование уже существующих для многих стран оказалось болезненным вопросом после атомной катастрофы на японской «Фукусиме-1» в 2011 году. Некоторые государства на фоне протестов предпочли полностью отказаться от атомной энергетики из соображений безопасности.

Власти Южной Кореи приостановили проект строительства новых реакторов в июне, решив сначала заручиться поддержкой со стороны общественности.

Был проведён опрос, и результаты показали, что большинство южнокорейцев это строительство поддерживают.

Опрос проходил в четыре раунда. В рамках него в телефонном режиме опросили более 20 тысяч человек. Также были проведены общественные дебаты. Результаты допускают погрешность в 3,5 процента, но даже с учётом этого тех, кто высказался за строительство реакторов – большинство.

[Ким Джи Хён, председатель комитета]:

«Наш итоговый опрос общественного мнения показал, что 59 с половиной процентов опрошенных южнокорейцев поддерживают возобновление строительства, в то время как 40 с половиной, что на 19 процентов меньше, выступают за его приостановку».

АЭС «Кори» находится на границе городов Пусан и Ульсан. Её первый энергоблок был запущен в 1978 году и летом этого года остановлен в связи с истечением предельного срока эксплуатации.

Строительство реакторов «Син-Кори» номер 5 и 6 изначально планировали завершить к марту 2021 и марту 2022 года соответственно.

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