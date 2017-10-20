Цены на нефть растут из-за боёв в Ираке и конфликта Ирана и США

На нефтяных рынках наблюдается подъём из-за боев в Ираке. Правительственные войска сражаются с курдскими боевиками в нефтедобывающем городе Киркук. Инвесторы беспокоятся, что в экспорте из второго по величине производителя ОПЕК могут начаться перебои.

Иракские власти начали операцию в многонациональном регионе в воскресенье на фоне ухудшения отношений между Багдадом и Региональным правительством Курдистана. Напряжённость нарастала с 25 сентября, когда в регионе прошёл референдум о независимости.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах превысила 58 долларов за баррель.

[Даррен Синден, аналитик]:

«Возможность гражданской войны в Ираке с курдскими силами, которые сражаются и с иракской армией, и, возможно, с иранскими боевиками, беспокоит мировых нефтяных трейдеров. То есть цены будут расти до тех пор, пока риск не будет окончательно сведён на нет».

Иракское правительство говорит, что уже захватило аэропорт Киркука и взяло под контроль Северную нефтяную компанию. Чиновники также говорят, что добыча нефти в Киркуке продолжается без сбоев, и что курдские лидеры согласились не вести боёв у добывающих предприятий.

Привлекла внимание рынка и возможность возобновления санкций США в отношении нефтедобывающего Ирана. В пятницу президент США Дональд Трамп отказался подписывать документ, который бы удостоверял, что Тегеран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению. В то же время международные эксперты утверждают обратное.

Согласно американскому законодательству, президент должен подтверждать выполнение договора каждые 90 дней. Теперь у Конгресса США есть 60 дней, чтобы решить, возобновлять ли санкции в отношении Тегерана.

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