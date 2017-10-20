ЕС поможет Италии в вопросе миграционного кризиса

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Сейчас у нас есть реальный шанс закрыть центрально-средиземноморский маршрут. Вот почему мы решили, что страны-члены должны предоставить достаточно финансовых средств в экстренный фонд Африки, и что Европейская комиссия должна направить эти средства на борьбу с нелегальной миграцией».

Лидеры ЕС условились подержать Италию, которая сотрудничает с Ливией, чтобы остановить поток мигрантов в Европу. Решение приняли на саммите в Брюсселе. Итоги объявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Италия остаётся главными воротами для мигрантов в ЕС с 2016 года. В Грецию поток удалось перекрыть благодаря соглашению с Турцией. Этим маршрутом, в основном, пользовались беженцы из Сирии.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что финансирование африканского фонда нужно увеличить.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Страны-члены к настоящему времени предоставили 175 миллионов евро. Этого явно недостаточно. Если мы хотим максимально сохранить присутствие в Африке, в частности, на севере Африки, то нужно увеличить объём средств, которые будут в нашем распоряжении».

Отвечая на вопрос о кризисе в Каталонии, Туск отклонил какую-либо вероятность переговоров.

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Не секрет, что ситуация в Испании очень тревожащая. Но позиция Европы и стран-членов такова: ни о каких переговорах не может быть и речи».

Он также добавил, что этот вопрос не собираются обсуждать на саммите.

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