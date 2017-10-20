Миллионы мексиканцев загрузили приложение SkyAlert после землетрясений

Уже почти шесть миллионов жителей Мексики загрузили в свои телефоны приложение SkyAlert. Оно предупреждает об угрозе сейсмической активности в режиме реального времени. Популярность приложения возросла вдвое после мощных землетрясений, произошедших в сентябре. Они унесли 460 жизней.

Теперь программой заинтересовались инвесторы.

[Альваро Веласко, соучредитель компании SkyAlert]:

«Эти землетрясения и возросшее в прошлом месяце число пользователей, несомненно, повлияли на значимость бренда. Мы получили большую поддержку от некоторых новых фондов».

После смертоносного землетрясения 1985 года в Мексике создали систему звукового оповещения CIRES. Этот проект финансирует правительство.

Стартап SkyAlert такой поддержки не получает. Основатели компании ищут инвесторов. На 2018 год им необходимо найти более пяти миллионов долларов.

[Альваро Веласко, соучредитель компании SkyAlert]:

«Вскоре мы увеличим количество датчиков до 180. Мы установим их в течение шести месяцев. Необходимо охватить зону сейсмической активности».

Компания планирует запустить такие же приложения в Колумбии, Перу и Чили. Землетрясения там бывают часто, но официальной системы оповещения нет.

Приложение SkyAlert появилось в 2011 году. Помимо предупреждений о возможном бедствии, оно подсказывает, что делать до, во время и после землетрясения.

Мексика располагается на трёх крупных литосферных плитах. Она считается одним из самых сейсмически активных регионов на Земле. В 1985 году в Мехико произошло землетрясение силой 8,1 балла. Оно стало одним из самых разрушительных в истории Америки. Погибли 10 000 человек, примерно 30 тысяч пострадали.

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