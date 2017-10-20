Том Хэнкс дебютировал как писатель

Давнее хобби Хэнкса – коллекционирование печатных машинок. Он их собирает более 40 лет.
Книга состоит из 17 рассказов, которые он записал на разных машинках из своей коллекции.
Желающих открыть для себя и литературный талант кинозвезды оказалось немало. За автографами выстроилась длинная очередь.
[Джессика Стром, поклонница Тома Хэнкса]:
«Потому что он замечательный человек. Он филантроп, фантастический актёр – просто хороший парень во всех отношениях. Он очень талантливый, даже написал книгу».
[Джозеф Згола, поклонник Тома Хэнкса]:
«Очень волнующе. Я всегда был поклонником его творчества. Восхищаюсь его имиджем. Похоже, он очень хороший человек. Никогда не слышал о нём ничего плохого. Он всегда следует высоким стандартам».
На счету 61-летнего актёра – два «Оскара», за фильмы «Филадельфия» и «Форест Гамп».
Хэнкс говорит, что рассказы писал на протяжении двух последних лет. И делал это в любую свободную от съёмок минутку.
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