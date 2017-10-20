20 октября 2017
Телеканал NTD

Том Хэнкс дебютировал как писатель

| 0

Американский актёр Том Хэнкс дебютировал как писатель. На днях в Нью-Йорке он представил свою первую книгу.

Давнее хобби Хэнкса – коллекционирование печатных машинок. Он их собирает более 40 лет.

Книга состоит из 17 рассказов, которые он записал на разных машинках из своей коллекции.

Желающих открыть для себя и литературный талант кинозвезды оказалось немало. За автографами выстроилась длинная очередь.

[Джессика Стром, поклонница Тома Хэнкса]:
«Потому что он замечательный человек. Он филантроп, фантастический актёр – просто хороший парень во всех отношениях. Он очень талантливый, даже написал книгу».

[Джозеф Згола, поклонник Тома Хэнкса]:
«Очень волнующе. Я всегда был поклонником его творчества. Восхищаюсь его имиджем. Похоже, он очень хороший человек. Никогда не слышал о нём ничего плохого. Он всегда следует высоким стандартам».

На счету 61-летнего актёра – два «Оскара», за фильмы «Филадельфия» и «Форест Гамп».

Хэнкс говорит, что рассказы писал на протяжении двух последних лет. И делал это в любую свободную от съёмок минутку.
Короткая ссылка на эту страницу:

Том Хэнкс дебютировал как писательМексика готовится к возможному выходу США из NAFTAПочему среди игроков в американский футбол высокий уровень самоубийств?«Харви» принёс в Техас мощнейшее наводнениеПереговоры о NAFTA: Мексика надеется на «конструктивный диалог»Японский металлургический гигант Kobe Steel: более 10 лет фальсификацийНью-Йорк: поэзия на заказ на оживлённой улицеУчёные рассказали о самом большом в мире динозавреТуристы в Лас-Вегасе: после стрельбы город «притих»Пуэрто-Рико после урагана: жители жалуются, что почти не получили помощи

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.