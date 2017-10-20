20 октября 2017
Телеканал NTD

Новый комикс про Астерикса и Обеликса: галлы участвуют в гонке

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Астерикс, вымышленный галл, постоянно побеждающий римлян, в 37-й раз отправляется на поиски приключений. На этот раз ему предстоит принять участие в гонке на колесницах по Италии.

В Париже представили новую книгу комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса. Над ней работали художник Дидье Конрад и сценарист Жан-Ив Ферри.

[Жан-Ив Ферри, сценарист]:
«Мы думали об Италии, и тогда у меня возникла идея гонок на колесницах, своего рода ралли, проходящего в древние времена, поездки по полуострову из города в город, что было…»

[Дидье Конрад, художник]:
«Что было отличной идеей! Это делало историю более динамичной».

Действия комикса разворачиваются на Апеннинском полуострове. Герои участвуют в состязаниях вместе с другими противниками власти Цезаря, которые борются за независимость. Противостоит им таинственный злодей Коронавирус, скрывающийся под маской.

[Жан-Ив Ферри, сценарист]:
«Маска добавляет злодею театральности. Мы задаемся вопросом: кто он на самом деле? Мы обыгрываем эту загадку и раскрываем её позже, конечно, в захватывающем повороте событий».

Первый комикс об Астериксе вышел в свет в 1959 году. С тех пор по всему миру было продано более 370 миллионов книг. Перевели их более чем на 100 языков. Многие книги были экранизированы в виде мультфильмов и полнометражных фильмов.

Кроме того, в честь Астерикса был назван первый французский спутник, запущенный в 1965 году.
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