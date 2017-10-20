В ЮАР от нашествия бабуинов спасаются виртуальным забором

[Пэт Рейли, жительница Кейптауна]:

«Их много в Кейптауне. Они забираются в дом, устраивают ужасный беспорядок, и приходится с этим жить. Но всё не так уж плохо. Они забирались ко мне довольно часто, но они не агрессивные, я такого за ними не замечала. Мы им не очень интересны, они просто ищут еду».

Бабуин, разоряющий шкафчики с едой в доме, – такая картина привычна для многих жителей Капского полуострова в ЮАР. Причём нахальные обезьяны не торопятся за порог даже при виде хозяина и, пока их выгоняют, умудряются прихватить ещё что-нибудь съестное.

Полчища бабуинов обитают в Национальном парке на территории Столовой горы. В поисках пищи они забредают в посёлки и на окраины Кейптауна. В некоторых сообществах даже создали группы в социальных сетях, чтобы предупреждать друг друга о появлении бабуинов.

Однако теперь появилось новшество. Специалисты предлагают защищать населённые пункты с помощью виртуальных заборов. Сначала отслеживают передвижение приматов – на нескольких из них надеты ошейники с GPS-трекерами. Если обезьяны приближаются к городу или посёлку, в окрестностях включают мощные громкоговорители.

[Фил Ричардсон, глава проекта Human Wildlife Solutions]:

«Мы воспроизводим звуки, и кажется, что там есть хищники, есть что-то тревожное, рычание, голоса раненых животных. Они боятся идти туда. Можно добавить рёв медведя, который усилит впечатления, и обезьяны бегут оттуда».

Местные жители уже замечают перемены.

[Джуди Миллер, жительница Хермануса]:

«У нас последние две недели нет бабуинов. Мы все задумались: это нам так кажется или их, и правда, нет? Они вдруг пропали».

Новый метод приветствуют и защитники животных.

[Дженни Третоуэн, сотрудница организации Baboon Matters]:

«Сотни лет бабуинов считали вредителями. И люди, как правило, видели только один способ справиться с ними – убить. Теперь всё меняется, люди пытаются найти более гуманные методы».

Основатели проекта Human Wildlife Solutions говорят, что виртуальный забор способен защищать людей от бабуинов со стопроцентным успехом. Они планируют установить такую же аппаратуру и в других населённых пунктах полуострова.

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