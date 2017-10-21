В Италии изобрели полезное мороженое без молока, сахара и калорий

Итальянцы всегда называли мороженое – желато. Это популярный в стране десерт из коровьего молока, сливок и сахара. Молочных жиров в нём меньше, чем в обычном мороженом, зато больше сахара.

А здесь, в Университете Желато в Болонье, учатся делать альтернативный десерт. Он подходит тем, у кого аллергия, или непереносимость каких-то продуктов, или кто хочет есть менее калорийные и жирные десерты.

[Лучано Феррари, технический директор в Университете Желато]:

«Мы видим, что спрос на органические продукты растёт».

Университет Желато – это образовательное учреждение, где учат делать это лакомство. Компания, которая его основала, поставляет оборудование для производства десерта по всему миру.

Здесь разрабатывают новые рецепты, которые бы включали тростниковый сахар, побольше фруктов и исключали животные жиры. Также желато делают с финиками, кокосовым маслом и инулином – растительной клетчаткой.

Главное – найти ингредиенты, которые бы заменили традиционные, но при этом сохранился бы прежний вкус.

[Лучано Феррари, технический директор в Университете Желато]:

«Чтобы сделать традиционное мороженое, мне нужны белок коровьего молока и сахар. Если мне нужно сделать желато без молока и лактозы, то вопрос в том, что может заменить эти продукты и по-прежнему поглотить воду?»

С 2013 года рецепты помогают разрабатывать диетологи и учёные из Европейского института онкологии в Милане, которые участвуют в проекте «Умная еда».

[Лучилла Титта, диетолог]:

«Как еда, желато даже может быть способом предотвращения рака, поскольку в нём содержатся такие ингредиенты, как клетчатка, растительные компоненты, жирные кислоты».

Впрочем, эксперты предупреждают: десерт полезен только в небольших дозах.

[Мария Ассунта Чаччи, диетолог]:

«Его нельзя есть часто и в больших количествах. И есть его нужно в сочетании с другой едой, которая содержит белок, овощи и углеводы. Нельзя целый день есть только желато».

По статистике, в мире растёт количество людей с аллергией на еду. Таких приблизительно от 220 до 250 миллионов.

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