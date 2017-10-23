23 октября 2017
Телеканал NTD

В Польше впервые откроется прокат электромобилей

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Вроцлав станет первым польским городом, который запустит службу проката электромобилей. Новенькие Nissan Leaf уже выстроились на одной из городских площадей. Здесь их могут осмотреть будущие клиенты.

Услугу проката можно заказать и оплатить с помощью смартфона.

[Роберт Топорский, представитель компании Vozilla]:
«Процедура очень простая. Забронировать и оплатить прокат можно в смартфоне. Автомобиль открывается через мобильное приложение. Завершить прокат можно также с его помощью. Ключи от машины не нужны».

Прокат стоит примерно четверть евро за минуту. А час аренды обойдётся почти в 15 евро. При этом обычную машину можно арендовать на целый день всего за 35 евро.

[Роберт Топорский, представитель компании Vozilla]:
«Поскольку километр езды на электромобиле будет стоить слишком дёшево, мы решили не брать плату за пройденную дистанцию. Нужно платить только за использованное время, а не за километраж».

Служба проката электромобилей начнёт работать с 4 ноября. В городе для них уже отведены 200 парковочных мест. Электрическим машинам также разрешается двигаться по полосе для автобусов.
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