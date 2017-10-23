В Польше впервые откроется прокат электромобилей

Вроцлав станет первым польским городом, который запустит службу проката электромобилей. Новенькие Nissan Leaf уже выстроились на одной из городских площадей. Здесь их могут осмотреть будущие клиенты.

Услугу проката можно заказать и оплатить с помощью смартфона.

[Роберт Топорский, представитель компании Vozilla]:

«Процедура очень простая. Забронировать и оплатить прокат можно в смартфоне. Автомобиль открывается через мобильное приложение. Завершить прокат можно также с его помощью. Ключи от машины не нужны».

Прокат стоит примерно четверть евро за минуту. А час аренды обойдётся почти в 15 евро. При этом обычную машину можно арендовать на целый день всего за 35 евро.

[Роберт Топорский, представитель компании Vozilla]:

«Поскольку километр езды на электромобиле будет стоить слишком дёшево, мы решили не брать плату за пройденную дистанцию. Нужно платить только за использованное время, а не за километраж».

Служба проката электромобилей начнёт работать с 4 ноября. В городе для них уже отведены 200 парковочных мест. Электрическим машинам также разрешается двигаться по полосе для автобусов.

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