Вспышка чумы на Мадагаскаре: более 90 умерших

На Мадагаскаре расположен природный очаг чумы. Заболевания людей здесь происходят ежегодно. Однако такой масштабной эпидемии не было давно. Особенность этого года: болезнь распространяется меньше в сельской местности и больше в городах. Также преобладает лёгочная форма заболевания – наиболее смертоносная.
[Ибрахима Сосе Фол, представитель ВОЗ]:
«Для этого сезона несвойственно то, что передача началась намного раньше, и затронуты регионы, где обычно вспышек не было. Много заболевших в больших городах, таких как Туамасина, Антананариву. Также больше случаев лёгочной чумы».
С августа на острове зарегистрировано 1153 случая заболевания с подозрением на чуму. Для сравнения, с 2010 по 2015 год во всём мире было лишь 3248 случаев передачи чумы и 584 человека умерли.
[Ибрахима Сосе Фол, представитель ВОЗ]:
«Взять под контроль эпидемию можно очень быстро, если удастся отслеживать контакты заболевших. Мы этим как раз занимаемся».
ВОЗ уже направила на Мадагаскар антибиотики для лечения 5000 пациентов, а также профилактические препараты для около 100 тысяч человек, которые находятся в зоне риска.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выделила Мадагаскару один миллион 300 тысяч долларов на борьбу с чумой.
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