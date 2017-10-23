Вспышка чумы на Мадагаскаре: более 90 умерших

Небывалая по масштабам эпидемия чумы началась на Мадагаскаре. Умерло уже не менее 94 человек. Всемирная организация здравоохранения опасается, что смертельно опасное заболевание может распространиться за пределы острова.

На Мадагаскаре расположен природный очаг чумы. Заболевания людей здесь происходят ежегодно. Однако такой масштабной эпидемии не было давно. Особенность этого года: болезнь распространяется меньше в сельской местности и больше в городах. Также преобладает лёгочная форма заболевания – наиболее смертоносная.

[Ибрахима Сосе Фол, представитель ВОЗ]:

«Для этого сезона несвойственно то, что передача началась намного раньше, и затронуты регионы, где обычно вспышек не было. Много заболевших в больших городах, таких как Туамасина, Антананариву. Также больше случаев лёгочной чумы».

С августа на острове зарегистрировано 1153 случая заболевания с подозрением на чуму. Для сравнения, с 2010 по 2015 год во всём мире было лишь 3248 случаев передачи чумы и 584 человека умерли.

[Ибрахима Сосе Фол, представитель ВОЗ]:

«Взять под контроль эпидемию можно очень быстро, если удастся отслеживать контакты заболевших. Мы этим как раз занимаемся».

ВОЗ уже направила на Мадагаскар антибиотики для лечения 5000 пациентов, а также профилактические препараты для около 100 тысяч человек, которые находятся в зоне риска.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выделила Мадагаскару один миллион 300 тысяч долларов на борьбу с чумой.

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