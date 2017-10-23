Президента Зимбабве лишили титула посла доброй воли ВОЗ

Роберта Мугабе лишили титула посла доброй воли Всемирной организации здравоохранения всего через пять дней после выделения ему этой роли.

Организация отстранила зимбабвийского президента от должности в воскресенье на фоне критики со стороны западных политиков и правозащитных групп.

Как сказал глава ВОЗ, он прислушался к опасениям и принял во внимание многие проблемы.

Критики говорят, что Мугабе разрушает экономику и систему здравоохранения страны, а также нарушает права человека. Пост президента он занимает уже 37 лет.

Власти Великобритании в своём заявлении отметили, что «удивлены и разочарованы» решением сделать президента Зимбабве послом доброй воли, и что это может бросить тень на международную работу ВОЗ.

В Зимбабве медицинский персонал часто выходит на протесты из-за низких зарплат. В стране не хватает лекарств. Сам Мугабе на лечение ездит в страны Азии.

В ВОЗ назначение зимбабвийского президента объясняют тем, что надеялись использовать Мугабе в качестве рычага влияния в регионе.

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