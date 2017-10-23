Масштабный протест против отставки властей Каталонии прошёл в Барселоне

Премьер-министр Испании Мариано Рахой намерен ограничить полномочия каталонского парламента и отстранить от власти лидеров региона. Он также планирует обязать автономию в течение полугода провести досрочные парламентские выборы.

Для этого правительству Испании придётся задействовать 155 статью Конституции, которая пока ни разу не применялась.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Мы применяем статью 155, потому что ни одно правительство – я повторю – ни одно правительство ни одной демократической страны не согласится с тем, что закон игнорируют, что закон попирают и изменяют».

155 статья позволяет вводить прямое управление в автономных регионах, если там произошёл кризис, угрожающий интересам всей страны. Однако полностью отменить автономию нельзя. Применение этой статьи ещё должен одобрить сенат Испании. Заседание намечено на 27 октября.

В ответ на заявление премьер-министра на протест в Барселоне вышли десятки тысяч человек. Присоединился и лидер Каталонии Карлес Пучдемонт.

Спикер парламента Каталонии назвала решение Мариано Рахоя «атакой на демократию». А жители Барселоны теперь опасаются длительных волнений.

[жительница Барселоны]:

«Я очень боюсь и думаю, что всё это очень сложно. И, конечно, государство намного сильнее Каталонии. Оно опирается на закон, и, конечно, оно право. Правительство не захотело диалога, не захотело задуматься о желаниях народа, оно опирается только на законы».

Референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. За отделение автономии от Испании проголосовали более 90% избирателей. При этом явка составила 43%. Правительство страны объявило референдум, а также его итоги незаконными.

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