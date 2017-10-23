Новый рекорд по массовому прыжку с моста установили в Бразилии

В Бразилии 245 любителей острых ощущений одновременно прыгнули с 30-метрового моста в попытке установить мировой рекорд по роупджампингу или прыжкам с верёвкой с высокого объекта.

Мероприятие состоялось в муниципалитете Ортоландия, расположенном примерно в часе езды от Сан-Паулу.

[участник прыжка]:

«Это было безумие, уникальное чувство и невероятный опыт. Этот прыжок – это чистый адреналин». [Алваро Франциско, участник прыжка]:

«Ранее я пережил сердечный приступ. Я не мог ходить и говорить. А сегодня я стал обладателем мирового рекорда».

Один из организаторов прыжка сказал, что в подготовке участвовало 400 человек. Нужно было закрепить и проверить все системы, состоящие из альпинистских верёвок и снаряжения. В общей сложности использовали 20 километров тросов, а также 1000 сцепных устройств.

Представители Книги Гиннеса еще не опубликовали официальное заявление, подтверждающее рекорд. Предыдущий самый массовый прыжок совершили тоже в Бразилии. В апреле 2016 года с моста прыгнуло 149 человек.

Роупджампинг отличается от банджи-джампинга, где используется резинка, дающая обратный ход. В случае прыжка с верёвкой человек уходит в так называемый «маятник».