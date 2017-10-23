23 октября 2017
Телеканал NTD

Гонки на шикарах устроили на озере Дал в Кашмире

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Десятки индийских лодок, которые иногда используют как плавучие дома, рассекают водную гладь живописного озера Дал. Здесь, в Сринагаре, летней столице штата Джамму и Кашмир, проходят гонки на шикарах. Так называются традиционные деревянные лодки, которые стали культурным символом региона.

[Билкуес Мир, организатор соревнований]:
«Участие приняли 72 плавучих дома. Это событие способствует развитию туризма, и оно также полезно для молодёжи».

Когда-то Кашмир называли Швейцарией Востока. Сюда стремились альпинисты, лыжники и просто путешественники. Однако туристический сектор сильно пострадал из-за территориального спора и вызванного им вооружённого конфликта между Индией и Пакистаном. Тем не менее, последние 20 лет штат понемногу восстанавливается.

Власти стремятся вновь оживить туристическую индустрию. Раньше она была самым важным источником дохода.

[участник соревнований]:
«Такие соревнования нужно проводить каждый год, это очень хорошо (для нас). Туристов станет больше. Мы приглашаем их приезжать сюда. Здесь очень хорошо. Кашмир очень красивый, обязательно нужно побывать на озере Дал».

Шикары используют рыбаки и местные крестьяне, чтобы добираться до своих плавучих садов. На этих уникальных лодках также катают туристов.
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