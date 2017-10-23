Волонтёры втайне реставрируют надписи надгробных плит

[Бев Макгинесс, доброволец]:

«Согласно закону о захоронениях, нельзя прикасаться к могилам других людей. Но мы чувствовали, что это очень важно сделать, поэтому так поступили. Просто появились феи, прилетели, выполнили работу и улетели обратно».

Знакомьтесь, это «феи надгробий». Так называют себя австралийские добровольцы, которые решили обновить надписи на плитах заброшенных могил в городе Дания. Делают они это, несмотря на официальный запрет.

Изначально Дания была небольшим фермерским поселением. Кладбище здесь открылось в 1911 году, когда трое детей умерли от инфекционных заболеваний. Потом стали появляться и другие могилы. Надписи на старинных плитах, нанесённые краской, со временем стёрлись. Остались только выдолбленные в камне буквы и цифры. Их вновь закрашивают волонтёры.

[Росс Макгинесс, доброволец]:

«Если феи придут, немножко подкрасят надгробия, то никто не узнает, кто же это сделал».

Волонтёры считают кладбище своеобразной летописью поселения.

[Бев Макгинесс, доброволец]:

«Есть семь могил одной семьи по фамилии Смид. Эти люди отправились в плавание, но поднялся ветер и опрокинул лодку. Никто не спасся. Погибли все семь человек. Там были и дети, и взрослые. Только миссис Смид словно что-то предчувствовала и в последнюю минуту отказалась плыть».

Добровольцы считают, что их работа раскроет истории предков, а также поможет тем, кто ищет могилы своих близких.

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