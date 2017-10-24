Электромобили в Риме: презентация трассы Формулы-Е

[Алехандро Агаг, исполнительный директор Formula E]:

«Это важный день для Формулы-Е. Мы анонсируем гонку в Риме. Мы очень долго к этому шли. Формула-Е проходит в самых важных городах: Гонконге, Нью-Йорке, Париже, поддерживая развитие электромобилей. Рим – один из городов, в котором мы давно хотели быть».

В Риме презентуют новую трассу для Формулы-Е. Младший брат Формулы-1 допускает к участию лишь электромобили, презентуя технические достижения «зелёных» авто. Трасса протяжённостью три километра пролегает по кварталу Всемирной выставки в Риме.

Формула-Е – соревнования новые. Проходят с 2014 года. И хотя поклонники легендарной Формулы-1, привыкшие к оглушительному рёву моторов и головокружительной скорости, к электромобилям относятся скептически, 20 пилотов электроавто готовы с этим поспорить.

[Нельсон Пике, пилот команды Jaguar]:

«Сегодня электромобили ездят с той же скоростью, что и обычные авто с двигателями внутреннего сгорания. Главное в Формуле-Е не скорость, а то, насколько рациональным будет заезд».

Главный ограничитель мощности электромобилей – батарея. Из-за лимита заряда трасса Формулы-Е короче, чем у Формулы-1.

В Риме Формула-Е проходит неслучайно. Город становится всё более экологичным.

[Линда Мелео, член транспортного совета Рима]:

«Рим намерен значительно улучшить инфраструктуру для электрического транспорта. Мы хотим убедить город перейти на электромобили. Сегодня уровень технологий позволяет это сделать. Первый свод правил для электротранспорта будет одобрен советом на следующей неделе».

Стоит отметить, что к 2025 году в Нидерландах и Норвегии запретят продажу новых авто с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2030 году к ним присоединятся Германия и Индия, а к 2040 году – Великобритания и Франция.

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