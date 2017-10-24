На помощь беженцам-рохинджа собрали $340 млн долларов

Организации Объединённых Наций удалось собрать на помощь беженцам-рохинджа 340 миллионов долларов. Таковы итоги Международной донорской конференции в Женеве.

[Марк Лоукок, заместитель генсека ООН]:

«Согласно нашей оценке, из 434 миллионов долларов, которые мы попросили несколько недель назад, теперь у нас есть взносы в размере 340 миллионов. Это очень воодушевляет».

До Конференции из необходимой суммы было собрано менее 30%. В этот раз донорскую помощь пообещали ещё несколько стран, включая Евросоюз, Кувейт, Австралию и Великобританию.

ООН намерена оказать гуманитарную помощь одному миллиону 200 тысячам беженцев-рохинджа. Однако уже в марте могут снова потребоваться деньги.

Рохинджа бегут из Мьянмы с конца августа. Там с новой силой вспыхнул многолетний межэтнический и межрелигиозный конфликт между буддийским населением и мусульманами рохинджа. Границу с Бангладеш пересекли 600 тысяч рохинджа. При этом во временных лагерях уже проживали 200 тысяч беженцев.

[Уильям Лейси Свинг, глава МОМ]:

«Теперь число пересекающих границу снизилось с 12-15 тысяч до 1-3 тысяч человек в день. Но даже при этом очень скоро беженцев станет более миллиона».

В ООН считают, что необходимо разрешить проблемы, послужившие причиной конфликта. Бангладеш и Мьянма уже начали переговоры о возвращении рохинджа.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Разумеется, для этого в штате Ракхайн должны быть обеспечены условия для возвращения беженцев».

В Мьянме считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. При этом на территории штата Ракхайн действует повстанческая группировка «Армия спасения рохинджа Аракана». Боевики уже дважды нападали на полицейские блокпосты.

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