Правящей коалиции Аргентины открыли дорогу для реформ

Курс аргентинской валюты, а также стоимость облигаций и акций повысились на фоне парламентских выборов в стране. Определяли состав половины нижней палаты парламента и трети Сената.

Победу одержала правящая коалиция, возглавляемая президентом Маурисио Макри. Она смогла улучшить свои позиции в законодательном органе, получив больше кресел. Как предполагается, правительство возьмёт курс на реформы.

[Маурисио Макри, президент Аргентины]:

«Аргентина не должна останавливаться, не должна бояться реформ, поскольку они означают рост, развитие, прогресс». [Данте Сика, аналитик]:

«Результаты выборов показывают, что правительству открыли дорогу для проведения реформ».

Макри планирует сократить налоги и государственные расходы, а также бороться с безработицей и нелегальным трудоустройством. Кроме того, он собирается взять курс на сближение с ЕС и США.

[Мариэль Форнони, аналитик]:

«Экономика не стала причиной падения их рейтинга. Но она сама по себе не процветающая, то есть нужно решать некоторые проблемы. Это те вызовы, которые встанут перед правительством».

Участвовала в выборах и бывший президент страны Кристина Фернандес де Киршнер, которую обвиняют в коррупции. Специально для этого она создала отдельную политическую силу «Гражданское единство». Возглавляемая Киршнер коалиция получила 67 кресел в Палате депутатов и 10 в Сенате. Сама политик также заняла кресло сенатора.

Во время предвыборной кампании Киршнер критиковала Макри и продвигала политику перонизма. При этом, став сенатором экс-президент получила депутатскую неприкосновенность. Это поможет ей приостановить ведущиеся против неё расследования.

Короткая ссылка на эту страницу: