Министры обороны стран АСЕАН обсудили вопросы безопасности в регионе

[Делфин Лорензана, министр обороны Филиппин]:

«Я с оптимизмом смотрю на то, как мы могли бы укрепить сотрудничество в вопросах обороны и безопасности, включая проблемы терроризма и экстремизма».

На Филиппинах 24 октября состоялась встреча министров обороны стран АСЕАН, а также их восьми основных партнёров по диалогу. Они обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности.

Также обсудили безопасность на море, кибербезопасность, оказание помощи в случае стихийных бедствий и миротворческие операции.

В ходе встречи Филиппины и Австралия договорились совместно противостоять угрозе со стороны группировок таких, как «Исламское государство». Эта террористическая организация запрещена в России и других странах.

Австралия направит на Филиппины 80 военнослужащих.

[Марис Пейн, министр обороны Австралии]:

«Силы обороны Австралии направят мобильные учебные группы. В ближайшие дни они в рамках борьбы с терроризмом в городах начнут готовить военных к тому, чтобы противостоять террористической угрозе».

Министры обороны Филиппин и Австралии также осудили проблему ядерно-ракетной программы КНДР.

[Делфин Лорензана, министр обороны Филиппин]:

«Не только Филиппины, но и все другие страны АСЕАН очень обеспокоены опасным и провокационным поведением Северной Кореи. И я согласен с министром Пейн в том, что действия Северной Кореи незаконные».

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1976 году. В неё входят десять стран: Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.

В 2010 году было принято решение проводить Совещания министров обороны стран АСЕАН с восемью основными партнёрами по диалогу, включая Россию, Китай, США и другие страны.

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