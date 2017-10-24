FIFA наградила лучших футболистов 2017 года

FIFA собрала высший свет футбольного мира в лондонском театре Палладиум. Интрига вечера – кому достанется главный титул «футболист 2017 года». Претенденты: форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар из французского ПСЖ и португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

Впрочем, многие уверены, что никакой интриги нет.

[Диего Марадона, бывший форвард сборной Аргентины]:

«Лео Месси очень хорош, как и Неймар. Думаю, шортлист трёх лучших кандидатов справедлив. Всё основано на завоёванных ими победах. Но думаю, у Роналду есть небольшое преимущество».

Марадона оказался прав. Главная награда ушла Криштиану Роналду. В этом году он с «Реалом» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА.

Признание FIFA – заветная мечта футболистов.

[Гарри Кейн, нападающий сборной Англии]:

«Конечно, это одна из моих целей. Думаю, я к ней приближаюсь, нужно только продолжать идти вперёд. Для меня этот год был фантастическим, надеюсь, я продолжу в том же темпе и в будущем году выйду на новый уровень».

Лучшим тренером года признан наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Лучший вратарь – Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса». Лучшими болельщиками года были признаны фанаты шотландского «Селтика».

Победителей определили путём голосования. В нём участвовали тренеры и капитаны национальных сборных, а также спортивные журналисты и болельщики.

Короткая ссылка на эту страницу: