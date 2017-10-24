FIFA наградила лучших футболистов 2017 года

Впрочем, многие уверены, что никакой интриги нет.
[Диего Марадона, бывший форвард сборной Аргентины]:
«Лео Месси очень хорош, как и Неймар. Думаю, шортлист трёх лучших кандидатов справедлив. Всё основано на завоёванных ими победах. Но думаю, у Роналду есть небольшое преимущество».
Марадона оказался прав. Главная награда ушла Криштиану Роналду. В этом году он с «Реалом» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА.
Признание FIFA – заветная мечта футболистов.
[Гарри Кейн, нападающий сборной Англии]:
«Конечно, это одна из моих целей. Думаю, я к ней приближаюсь, нужно только продолжать идти вперёд. Для меня этот год был фантастическим, надеюсь, я продолжу в том же темпе и в будущем году выйду на новый уровень».
Лучшим тренером года признан наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Лучший вратарь – Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса». Лучшими болельщиками года были признаны фанаты шотландского «Селтика».
Победителей определили путём голосования. В нём участвовали тренеры и капитаны национальных сборных, а также спортивные журналисты и болельщики.
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