Выручка от продажи «Алмаза мира» принесёт пользу жителям Сьерра-Леоне

На Алмазной бирже Израиля представили гигантский алмаз из Сьерра-Леоне. Его вес – 709 карат. Этот драгоценный камень – 14-й по величине в мире. Нашёл его христианский священник на востоке страны в районе Коно.

Это произошло ещё в марте. Священник передал алмаз правительству, и оно пообещало вырученные деньги потратить на нужды народа. Возможно, поэтому драгоценный камень теперь называется «Алмаз мира».

Продавать камень будет частная компания. Свои услуги она предложила властям Сьерра-Леоне совершенно бесплатно.

[Мартин Рапапорт, глава компании Rapaport Group]:

«Этот алмаз принесёт пользу десяткам тысяч людей, которые находятся на грани нищеты. У этих людей нет чистой воды, нет электричества, нет школ, нет больниц, нет даже мостов, чтобы уйти из деревни в сезон дождей. Этот камень очень особенный из-за своего предназначения».

Несколько месяцев назад один покупатель предложил за алмаз семь миллионов 800 тысяч долларов. Но правительство Сьерра-Леоне отклонило сделку, посчитав её очень невыгодной. Специалисты также считают, что за алмаз можно выручить намного больше.

Гигантский камень планируют выставить на аукцион в Нью-Йорке 4 декабря. До этого его продемонстрируют в Брюсселе в целях рекламы.

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