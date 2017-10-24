Французы победили в чемпионате по полётам в аэротрубе

В канадском Лавале состоялся трёхдневный чемпионат мира по полётам в аэродинамической трубе. Более 200 участников из 23 стран выступили в целом ряде дисциплин.

Чемпионами мира стали французы. Они одержали победу в восьми категориях. Говорят, соревнования были очень интенсивными, а соперники – сильными.

[представитель французской команды]:

«Это было очень напряжённое соревнование, похоже на американские горки. Каждый день был полон взлётов и падений, было много эмоций. Американская команда, как и некоторые другие, была действительно хороша, у нас не было шансов выступить плохо».

Аэротруба имитирует условия свободного падения с парашютом. Это происходит благодаря мощному нагнетанию воздуха вентиляторами.

Такие полёты – еще совсем новая дисциплина, но некоторые спортсмены уже завоёвывают своё место на международной арене.

Кстати, в июле этого года двое французов Стеф Милле и Ману Сарразин установили рекорд Гиннесса по самому длительному полёту в вертикальной аэродинамической трубе. Они пробыли в ней 7 часов, 15 минут и 13 секунд.

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