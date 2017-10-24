24 октября 2017
Телеканал NTD

Французы победили в чемпионате по полётам в аэротрубе

| 0

В канадском Лавале состоялся трёхдневный чемпионат мира по полётам в аэродинамической трубе. Более 200 участников из 23 стран выступили в целом ряде дисциплин.

Чемпионами мира стали французы. Они одержали победу в восьми категориях. Говорят, соревнования были очень интенсивными, а соперники – сильными.

[представитель французской команды]:
«Это было очень напряжённое соревнование, похоже на американские горки. Каждый день был полон взлётов и падений, было много эмоций. Американская команда, как и некоторые другие, была действительно хороша, у нас не было шансов выступить плохо».

Аэротруба имитирует условия свободного падения с парашютом. Это происходит благодаря мощному нагнетанию воздуха вентиляторами.

Такие полёты – еще совсем новая дисциплина, но некоторые спортсмены уже завоёвывают своё место на международной арене.

Кстати, в июле этого года двое французов Стеф Милле и Ману Сарразин установили рекорд Гиннесса по самому длительному полёту в вертикальной аэродинамической трубе. Они пробыли в ней 7 часов, 15 минут и 13 секунд.
Короткая ссылка на эту страницу:

Французы победили в чемпионате по полётам в аэротрубеПобедителями «вертикального забега» в небоскрёбе Шанхая стали австралийцыПредприниматели на Гуаме обеспокоены угрозами со стороны КНДРНападения с ножами во Франции и КанадеЗрелищные гонки на буйволах: тайцы отмечают начало сбора урожаяКанадец просидел больше часа с пчёлами, покрывающими всю головуПереговоры о НАФТА решили продлить на I квартал 2018 годаКак в Бельгии гонялись на авто-«мыльницах»В Косово ныряльщики прыгали с моста 22 метра высотойДроны в Австрии преодолевали препятствия четырёх стихий

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.