Мировые рекорды к Хэллоуину установил энтузиаст из Нью-Йорка

[Ашрита Фурман, рекордсмен]:

«Если я ударял бы сильнее, то тыквы разбивались бы лучше. Но нужно было ударять в определённое место и под прямым углом».

Хэллоуин уже не за горами. И главные его атрибуты – тыквы и сладости, вдохновили жителя Нью-Йорка Ашриту Фурмана на мировые рекорды. Для того, чтобы установить первый, он за минуту разбил 31 тыкву. Это почти в два раза больше, чем разбито предыдущим рекордсменом.

При этом о разбитых тыквах можно не сожалеть. Ни одна из них не пропадёт. Все кусочки соберут и сделают из них тыквенные пироги.

Второй рекорд энтузиаста – ловля ртом попкорна, покрытого карамелью. Здесь уже понадобился помощник. Это друг Фурмана. Он бросает воздушную кукурузу с расстояния в два метра. Результат – более 40 кусочков за минуту.

[Ашрита Фурман, рекордсмен]:

«Я очень счастлив, это новый рекорд, и такая радость. Как раз к Хэллоуину. Думаю, мы отлично справились. Нужно было поймать за минуту минимум 40 штучек, а получилось 47».

Теперь дело за представителями Книги Гиннесса. Пока официально рекорды они не подтвердили.

Но для Ашриты Фурмана они далеко не первые. По его словам, он уже установил более 200. Занимается этим последние 38 лет, и теперь известен как человек-рекорд.

Энтузиаст уже ходил и с бутылкой молока на голове, и ловил ртом виноградины, и скакал на одной ноге, и даже носил на подбородке газонокосилку.

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