Жителей Марави учат распознавать бомбы и мины, оставшиеся после боевиков

Филиппинский город Марави понемногу возвращается к мирной жизни после вооружённого конфликта. В понедельник министр обороны страны официально объявил о победе над исламистскими боевиками. Однако местным жителям по-прежнему угрожают оставшиеся снаряды, мины и гранаты.

Как их распознать и что делать, если бомба найдена? Для людей проводят курсы в школах.

[Ломиног Манога, директор городской школы]:

«Это очень важно, потому что некоторые люди совсем ничего не знают о бомбах».

В классах собираются ученики всех возрастов. Слушают внимательно, ведь от этой информации может зависеть жизнь и взрослых, и детей.

[Собайда Сидик, жительница Марави]:

«Это помогает нам, родителям, получить знания и объяснить нашим детям, почему нельзя трогать бомбы или к ним подходить».

Вооружённый конфликт в Марави разгорелся 23 мая. Правительственные войска начали операцию против исламистской группировки «Абу Сайяф», чтобы захватить её лидера Иснилона Хапилона. Боевики оказали вооружённое сопротивление. Позже к ним присоединились исламисты группировки «Мауте». Это подразделение запрещённой в России и других странах террористической организации «Исламское государство».

Битва за Марави длилась до 16 октября. Правительственные силы уничтожили более 900 боевиков, включая главарей обеих группировок. В ходе операции погибли 165 военных и полицейских и, по меньшей мере, 45 гражданских. Свои дома были вынуждены покинуть более 300 тысяч мирных жителей.

Теперь власти намерены восстанавливать город, сильно пострадавший из-за боевых действий.

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