Саудовская Аравия построит город мечты стоимостью $500 млрд

Город займёт площадь в 26 тысяч квадратных километров на территориях Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Электричество будет получать только от возобновляемых источников энергии.
Для того, чтобы привлечь предпринимателей со всего мира, в мегаполисе создадут особый административный и налоговый режим. Главными сферами экономики Неома станут новая энергетика, биотехнологии, пищевая промышленность и индустрия развлечений.
В строительство мегаполиса планируют вложить 500 миллиардов долларов.
[Мухаммад ибн Салман, принц Саудовской Аравии]:
«Этот проект не для обычных инвесторов. Это место – для мечтателей, которые хотят что-то создать для планеты».
Конференция в Эр-Рияде привлекла 3500 человек из 88 стран. Российская делегация также участвовала. Российский фонд прямых инвестиций уже сотрудничает с Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии.
[Кирилл Дмитриев, глава РФПИ]:
«Партнёрство очень важно. Мы видим, что в Саудовской Аравии происходят крупные преобразования».
Саудовская Аравия для оздоровления своей экономики также планирует приватизировать долю в крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, что должно принести 300 миллиардов долларов инвестиций.
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