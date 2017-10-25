25 октября 2017
Телеканал NTD

Саудовская Аравия построит город мечты стоимостью $500 млрд

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Город будущего планирует построить на берегу Красного моря Саудовская Аравия, чтобы избавить экономику королевства от нефтяной зависимости. Каким должен стать инновационный мегаполис под названием Неом, показали на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде.

Город займёт площадь в 26 тысяч квадратных километров на территориях Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Электричество будет получать только от возобновляемых источников энергии.

Для того, чтобы привлечь предпринимателей со всего мира, в мегаполисе создадут особый административный и налоговый режим. Главными сферами экономики Неома станут новая энергетика, биотехнологии, пищевая промышленность и индустрия развлечений.

В строительство мегаполиса планируют вложить 500 миллиардов долларов.

[Мухаммад ибн Салман, принц Саудовской Аравии]:
«Этот проект не для обычных инвесторов. Это место – для мечтателей, которые хотят что-то создать для планеты».

Конференция в Эр-Рияде привлекла 3500 человек из 88 стран. Российская делегация также участвовала. Российский фонд прямых инвестиций уже сотрудничает с Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии.

[Кирилл Дмитриев, глава РФПИ]:
«Партнёрство очень важно. Мы видим, что в Саудовской Аравии происходят крупные преобразования».

Саудовская Аравия для оздоровления своей экономики также планирует приватизировать долю в крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, что должно принести 300 миллиардов долларов инвестиций.
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