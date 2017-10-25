25 октября 2017
Телеканал NTD

Запускать механизмы силой мысли будут учиться в Швейцарии

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Перед вами стальная машина времён промышленной революции. В движение механизм приводится силой мысли. На волонтёре специальный шлем, который считывает мозговые импульсы. Сам человек остаётся неподвижным. Он просто представляет, как сжимает и разжимает кулаки.

Уникальную технологию разрабатывают в швейцарской Лозанне. Проект относится к сфере так называемой гражданской науки, когда привлекается широкий круг добровольцев.

[Рикардо Чаварьяга, сотрудник центра нейропротезирования]:
«Всё основано на том, что мы называем «мозговым интерфейсом». Мы расшифровываем импульсы мозга. После этого на основе математических моделей мы определяем, что это за процессы, чего хочет пользователь, и передаём эту информацию машине».

Шлем – беспроводной. То есть команды можно отдавать, передвигаясь по помещению.

Этот проект – сочетание науки, искусства и дизайна. Впрочем, разработчики говорят, что их цель очень серьёзная.

[Рикардо Чаварьяга, сотрудник центра нейропротезирования]:
«Создание вспомогательных и реабилитационных устройств для людей с когнитивными или моторными нарушениями. Мы думаем о людях, которые лишены возможности взаимодействовать с миром через своё тело, или потеряли возможность коммуникации. Мы можем открыть для них новый способ взаимодействия с миром».

Для участия в проекте добровольцы могут регистрироваться на специализированном сайте. В следующем году экспериментальная база из Швейцарии переедет в США.
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